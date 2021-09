Taiwan alerta para ventos e chuvas fortes à aproximação do tufão Chanthu

O alerta de tufão foi emitido para a metade sul da ilha, ao final da noite de sexta-feira, depois de o Chanthu ter passado por águas filipinas com ventos constantes de 215 quilómetros por hora e rajadas até 265 quilómetros por hora.

As autoridades disseram esperar que o Chanthu passe junto à costa leste de Taiwan, no domingo, mas a área externa da tempestade deverá causar chuvas fortes na ilha.

Na sexta-feira, o serviço de meteorologia das Filipinas emitiram alertas de tempestade para as províncias de Cagayan e Ilocos Norte, na ilha de Luzon, no norte do arquipélago, e para as ilhas escassamente habitadas, na costa norte de Luzon.

Até agora, não foram registados danos ou inundações, mas a meteorologia advertiu para forte ondulação marítima ao longo da costa sul de Taiwan e no canal Bashi.

Na terça-feira, pelo menos 14 pessoas morreram e sete foram dadas como desaparecidas na sequência da passagem do tufão Conson pela região central das Filipinas, anunciou, na sexta-feira, o conselho de gestão e redução do risco de desastres do país.

Além das 14 vítimas mortais, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, tendo mais de 6.400 casas e 150 estradas danificadas, acrescentou.

O tufão, que afetou cerca de 110 mil pessoas, obrigou perto de 12 mil habitantes a refugiarem-se em centros de acolhimento criados pelas autoridades.

As perdas foram avaliadas em 250 milhões de pesos filipinos (4,3 milhões de euros), indicou.

As Filipinas são atingidas, em média, por 20 tufões todos os anos. O mais destrutivo foi o supertufão Haiyan que, em novembro de 2013, atingiu as ilhas Samar e Leyte, deixando sete mil mortos e 200 mil famílias desalojadas.

O arquipélago, muito vulnerável às alterações climáticas, assenta no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", zona onde se regista 90% da atividade sísmica e vulcânica do planeta.