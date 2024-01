Taiwan. Candidato presidencial pró-independência lidera contagem de votos

Ao início da noite em Taiwan, o vice-Presidente cessante, Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP), obteve 41,6% dos votos, segundo os resultados oficiais que abrangem mais de 60% das mesas de voto apuradas.

William Lai Ching-te, 64 anos, foi descrito por Pequim como um "sério perigo" devido às posições do seu partido, que afirma que a ilha é de facto independente.

O seu principal adversário, Hou Yu-ih, 66 anos, candidato do Kuomintang (KMT), que defende a aproximação com Pequim, obteve 33,2% dos votos, segundo esta contagem da Comissão Eleitoral Central.

O terceiro candidato, Ko Wen-je, de 64 anos, do pequeno Partido Popular de Taiwan (TPP) e que se apresenta como antissistema, seguia em terceiro lugar, com 25,3%.

Os taiwaneses também votaram para a renovação dos 113 assentos no parlamento, onde o DPP poderá perder a maioria.

Nas cerca de 18 mil assembleias de voto, cada boletim de voto foi recolhido e lido em voz alta pelos responsáveis ??pela contagem - um processo aberto ao público - antes de ser contado.

As urnas fecharam às 16:00 locais (08:00 em Lisboa) neste território de 23 milhões de habitantes localizado a 180 quilómetros da costa chinesa e aclamado como modelo de democracia na Ásia.

Durante toda a semana, Pequim aumentou a sua pressão diplomática e militar. Na quinta-feira, cinco balões chineses cruzaram a linha mediana que separa a ilha autónoma da China, segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, que também avistou dez aviões e seis navios de guerra.

No sábado, jornalistas da agência France-Presse observaram um avião de combate chinês sobre a cidade de Pingtan, a mais próxima de Taiwan e, na rede social chinesa Weibo, a `hashtag` "Eleições em Taiwan" foi bloqueada pela manhã.

Pequim apelou para que os eleitores fizessem "a escolha certa" e o Exército chinês prometeu "esmagar" qualquer desejo de independência.

O estatuto de Taiwan é um dos assuntos mais tensos na rivalidade entre a China e os Estados Unidos, o principal aliado militar do território, e Washington planeia enviar uma "delegação informal" à ilha após a votação.

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, reuniu-se em Washington com Liu Jianchao, chefe da divisão internacional do Comité Central do Partido Comunista Chinês, e destacou a importância de "manter a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan".

Taiwan age já como uma entidade política soberana, com Exército e diplomacia própria, apesar de não ser formalmente independente.

A China considera Taiwan uma das suas províncias, que ainda não conseguiu reunificar com o resto do seu território desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949.

Pequim diz ser a favor de uma reunificação pacífica com a ilha, onde os cerca de 23 milhões de habitantes são governados por um sistema democrático, mas nunca renunciou ao uso da força militar.