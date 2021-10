Taiwan. China pede "prudência" aos EUA nas afirmações

", reagiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Wang Wenbin não deixou dúvidas da posição de Pequim ao pedir ao presidente dos Estados Unidos quenos "" da China.", respondeu o porta-voz aos jornalistas.O presidente Joe



"Sim, temos um compromisso nesse sentido", disse Joe Biden, durante um encontro, transmitido pela cadeia de televisão CNN, com eleitores em Baltimore.



A Casa Branca afirmou à imprensa que a política norte-americana em relação a Taiwan "não mudou", na sequência das declarações de Biden, na quinta-feira.



Joe Biden já havia feito uma declaração no mesmo sentido durante o verão, quando invocou "um compromisso sagrado" para defender os aliados da NATO, incluindo "o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan".



"Suspeito que Biden não estava a tentar anunciar nenhuma mudança", disse o investigador do Lowy Institute, Richard McGregor, citado pela AFP.



"Ou não prestou atenção ao que estava a dizer ou talvez tenha decidido deliberadamente adotar um tom mais severo, devido à forma como Pequim tem intensificado o assédio militar a Taiwan nos últimos tempos", acrescentou o membro daquele grupo de reflexão australiano.





A política dos Estados Unidos para Taiwan é conhecida como "de ambiguidade estratégica", com Washington a ajudar Taiwan a construir e fortalecer a defesa, mas sem prometer explicitamente ajuda em caso de ataque.



A China tem intensificado a pressão militar e diplomática contra a ilha de regime democrático para forçá-la a aceitar a soberania chinesa.



Taiwan reclama ser um país independente com direito a ser tratado como tal internacionalmente e que se defenderá em caso de ataque.



"A mais poderosa capacidade militar do mundo"





A China e os Estados Unido têm entrado em confronto direto em vários assuntos, mas Taiwan é o único tema que pode mesmo conduzir a um conflito armado.



Instado pelos jornalistas a comentar se os Estados Unidos seriam capazes de fazer frente aos programas militares da China, Joe Biden foi peremtória: "a China, a Rússia e o resto do mundo sabem que temos a mais poderosa capacidade militar do mundo".



No entanto, Biden não quem uma nova guerra fria com Pequim. Também o presidente da China, Xi Jinping, deu conta das intenção de conseguir a reunificação de forma "pacífica".



O embaixador americano em Pequim alertou quarta-feira que a China não merece confiança no que respeita a Taiwan e recomendou o aumento da venda de armas à ilha para aumentar a sua defesa.



Perante a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado, o diplomata Nicholas Burns criticou as recentes incursões de aviões chineses na zona de identificação de defesa aérea taiwanesa, classificando-os de "repreensíveis".



Pequim promete “medidas adequadas” para defender com firmeza a soberania nacional”



A China "tomará as medidas adequadas e necessárias para defender com firmeza a soberania nacional e a integridade territorial. Ninguém deve ter ilusões sobre isso", afirmou o porta-voz do serviço diplomático chinês.



A mensagem era dirigida à Eslováquia e à República Checa que, na próxima semana, recebem a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan. Em conferência de imprensa, o porta-voz Wang Wenbin foi questionado se a China tomaria medidas contra eslovacos e checos.



Os movimentos diplomáticos de Taiwan conseguem irritar com frequência Pequim, que interpreta as visitas como um apoio tácito às reivindicações de independência da ilha.



O porta-voz chinês garantiu que as autoridades de Pequim vão estar a observar de perto as movimentações de Joseph Wu.



O ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan vai à Eslováquia participar num fórum organizado por um grupo de reflexão local. Em seguida viaja para Praga, onde tem encontro marcado com o presidente da câmara alta do Parlamento e com o presidente da câmara de Praga.



A China também trava uma disputa com a Lituânia, após o governo de Vilnius ter concordado com Taiwan com a abertura de embaixadas nas respetivas capitais.



Tanto a China como a Lituânia chamaram os embaixadores colocados na representação de cada país.



O único Estado europeu a ter laços diplomáticos com Taiwan é a Cidade do Vaticano. A pressão chinesa tem dissuadido muitos países de hospedar ministros taiwaneses, embora Joseph Wu se tenha deslocado oficialmente a Copenhaga em 2019.