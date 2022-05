Taiwan condena ataque em igreja na Califórnia que causou um morto e cinco feridos

O gabinete da Presidente, Tsai Ing-wen, emitiu um comunicado a condenar "qualquer forma de violência", estendeu as suas condolências às vítimas e informou que enviara um representante à Califórnia para assegurar apoio aos feridos e às famílias.

O autor do tiroteio, que causou um morto e cinco feridos, no domingo, numa igreja no sul da Califórnia, e que foi travado pelos paroquianos, é um imigrante chinês que agiu motivado pelo ódio contra Taiwan.

Segundo os meios de comunicação taiwaneses, o atacante tinha laços com uma organização, apoiada pela China, que se opõe à independência de Taiwan.

Pequim considera Taiwan parte do território chinês.