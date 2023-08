Taiwan detém oficial do exército suspeito de vazar segredos militares para a China

O ministério disse que um tenente-coronel, identificado pelo apelido Hsieh, e outros réus, são suspeitos de terem sido recrutados para partilhar com a China segredos sobre a defesa nacional e outras informações.

As detenções ocorrem numa altura em que as tensões militares entre China e Taiwan continuam a aumentar. A China reivindica a ilha como uma província sua e mantém uma campanha de longa data para recrutar militares taiwaneses já reformados, visando aceder a segredos de Estado, em troca de dinheiro ou presentes.

Hsieh também é suspeito de desenvolver uma organização de espionagem composta por militares atualmente no ativo e aposentados, encarregados de recolher informações para a China, de acordo com o jornal Taipei Times, que citou procuradores do Ministério Público de Taiwan.

"O Ministério da Defesa Nacional está triste e condena severamente o pequeno número de pessoas sem escrúpulos que violaram o dever de defender o país e cometeram crimes como traição ao povo", lê-se no comunicado.

Um major-general aposentado do exército e três outras pessoas também foram interrogadas e libertadas sob fiança, de acordo com o Taipei Times.

No mês passado, as autoridades taiwanesas detiveram cinco pessoas, incluindo um cidadão chinês, por suspeita de espionagem a favor da China.