Taiwan deteta 11 navios de guerra e 70 aviões à volta da ilha

O ministério disse ainda que estava a responder aos exercícios chineses "de forma calma e composta", acrescentando que os aviões de guerra detetados até às 16:00 horas locais (08:00 GMT) eram aviões de combate e bombardeiros.

O exército chinês anunciou no sábado dois dias de manobras militares de "preparação para o combate" no estreito de Taiwan, na sequência da passagem da líder da ilha pelos Estados Unidos, afirmando ainda que na segunda-feira realizará exercícios com fogo real.

Em resposta a este anúncio, a líder da ilha, Tsai Ing-wen, afirmou que Taiwan está a enfrentar o "expansionismo autoritário" da China.

Entretanto, os Estados Unidos advertiram que qualquer ação unilateral da China sobre Taiwan representaria um perigo para a estabilidade global, e instaram a China a mostrar "moderação" nos exercícios militares.