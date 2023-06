Taiwan deteta dois navios de guerra russos junto à costa da ilha

As fragatas russas foram "detetadas a navegar de norte a sul nas águas" da costa leste de Taiwan às 23:00 de terça-feira (15:00 em Lisboa), informou o ministério, num comunicado.

O ministério disse que as Forças Armadas taiwanesas acompanharam a situação e responderam com o envio de aeronaves e barcos e com a ativação de sistemas de mísseis terrestres.

Há meses que Taiwan regista, todos os dias, a presença de aeronaves e navios de guerra chineses à volta da ilha, mas a presença de embarcações russas é invulgar.

Um "destacamento de navios de guerra da Frota do Pacífico entrou no Mar das Filipinas depois de cruzar o Mar da China Meridional", também conhecido por Mar do Sul da China, disse a agência de notícias oficial russa Interfax.

Os barcos realizaram várias manobras, incluindo "uma batalha naval simulada para repelir um ataque de míssil de um inimigo fictício vindo do mar", segundo a Interfax.

Assim como os Estados Unidos, o principal aliado de Taipé, e muitos países europeus, Taiwan impôs sanções a Moscovo desde a invasão da Ucrânia, principalmente na exportação de componentes para computadores e máquinas, setor no qual a ilha se destaca.