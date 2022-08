Taiwan. Detetados 21 aviões e cinco navios chineses em novos exercícios

A presença militar chinesa nas águas e nos céus junto a Taiwan está a tornar-se habitual desde a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, dia 3 de agosto, com os analistas a lerem na estratégia uma tentativa de eliminar gradualmente a divisória territoral imaginária. Este sábado foram detetados pelo menos 21 aviões e cinco navios chineses, indicou Taiwan.







A visita de Pelosi foi considerada uma provocação por parte de Pequim, que desde então tem implementado operações no Estreito de Taiwan de forma rotineira, na esteira dos maiores exercícios militares jamais implementados pela China na área.





Entre 8 de agosto, dia em que terminaram as manobras oficiais desencadeadas pela visita de Pelosi, e dia 16, registaram-se violações praticamente diárias da linha mediana, por parte de grupos de 10 a 21 aviões do Exército de Libertação Popular da China.







Já esta semana, a 23 de agosto, 29 aviões, incluindo nove caças, e quatro vasos de guerra cruzaram pelas 18h57 locais a Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ), denunciou o ministério de Defesa de Taiwan.







A ADIZ não é definida ou regulada por nenhum tratado internacional e tem funcionado como uma fronteira não oficial, mas tacitamente respeitada, entre a China e Taiwan.





A violação da ADIZ coincidiu com a visita de uma delegação japonesa ao território que Pequim recusa conceder. No dia anterior, Taiwan tinha acolhido a visita do governador do Estado norte-americano de Indiana, Eric Holcomb.







Dia 25 foi a vez da senadora norte-americana Marsha Blackburn ser recebida em Taiwan, a antiga ilha Formosa, na terceira visita de políticos dos EUA no espaço de um mês, alimentando o clima de tensão entre a ilha autogovernada e a China.







Uma estratégia que enfurece Pequim, que considera Taiwan parte integrante do seu território e que vê estas visitas como interferência nos seus assuntos internos. Os exercícios militares desencadeados pela visita de Pelosi isolaram efetivamente a ilha durante uma semana e levaram a protestos do Japão.





Apesar do aumento de tensão nas últimas semanas, o número de incursões chinesas junto à ADIZ de Taiwan já estava a crescer há vários meses, desde outubro de 2021, quando Pequim comemorou o aniversário da fundação da República Popular da China.





Em resposta à intimidação, Taiwan deverá subir em 14 por cento os seus gastos em Defesa no próximo ano, para cerca de 13 mil milhões de euros.