Taiwan emite alerta para "ataque aéreo" após China lançar satélite

O alerta que apareceu automaticamente nos ecrãs dos telemóveis apelou à população para "ter cuidado", quatro dias antes das eleições presidenciais e legislativas de Taiwan. As versões em chinês e inglês diferem, porém, no desígnio do objeto que alegadamente atravessou o espaço aéreo da ilha.

"Alerta de ataque aéreo: míssil a sobrevoar o espaço aéreo de Taiwan, atenção", lê-se na versão em inglês da mensagem, partilhada com a agência Lusa por um residente no território.

A versão em chinês refere antes que a China lançou um satélite às 15:04 (07:04, em Lisboa), que atravessou o espaço aéreo do sul de Taiwan.

"Se for encontrado um objeto desconhecido, por favor notifica a polícia", acrescentou a mensagem do ministério.