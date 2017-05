Taiwan inicia segunda fase de exercícios militares

Lusa 22 Mai, 2017, 08:02 | Mundo

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, assistiu ao arranque das manobras.

Esta fase das manobras, que termina na sexta-feira, segue-se a outra de guerra cibernética, no início do mês, que contou com a presença de militares norte-americanos, visando reforçar a capacidade de combate e defesa dos três ramos das forças armadas.

Nesta fase simula-se a defesa perante um ataque múltiplo do exército chinês lançado a partir do mar e ar, que inclui uma tentativa de desembarque de um anfíbio na ilha e um bombardeamento a partir de uma base aérea, indicou o Ministério da Defesa de Taiwan.

Na resposta ao hipotético ataque anfíbio, em que participam helicópteros de ataque, tanques "M60A3" e artilharia com mísseis "Thunderbolt-2000", e no do bombardeamento, os aviões e mísseis mais avançados de Taiwan.

A guarda costeira de Taiwan vai simular manobras de defesa da ilha taiwanesa de Taiping, também conhecida como Itu Aba, que se encontra nas disputadas ilhas Spratly, no mar da China meridional.

Taiwan é independente desde 1949, data em que os nacionalistas do Kuomintang (KMT) ali se refugiaram depois de terem sido derrotados pelos comunistas, que fundaram, no continente, a República Popular da China.

Pequim considera Taiwan parte da China, que deverá ser reunificada, se necessário pela força.