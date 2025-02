Taiwan mobiliza exército face a exercícios de fogo chineses ao largo da costa sul

"Esta ação não só representa um elevado risco para a segurança da navegação aérea e marítima internacional, como também constitui uma provocação aberta contra a paz e a estabilidade regionais", declarou o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan, em comunicado.

A partir das 08:42 horas (00:42, em Lisboa), os militares detetaram um total de 32 aviões chineses, incluindo caças J-11, aviões de alerta precoce KJ-500, veículos aéreos não tripulados (`drones`) e "outros tipos de aviões de combate principais e auxiliares", a sobrevoar as proximidades do seu território, de acordo com o comunicado.

Do total de aviões, 22 cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan e as suas linhas de extensão, entrando na região norte e sudoeste da autoproclamada Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan para efetuar uma "patrulha conjunta de prontidão de combate", a nona comunicada pelas autoridades da ilha até agora este ano.

Durante estes exercícios, os aviões chineses "violaram flagrantemente" as normas internacionais ao delimitarem "sem aviso prévio" uma área de exercício a cerca de 40 milhas náuticas (74 quilómetros) ao largo da costa de Kaohsiung e Pingtung, no sul de Taiwan, alegando que estariam a realizar "treinos de tiro", afirmou o ministério.

"Numa altura em que o mundo inteiro está empenhado na paz, estas ações da China contradizem completamente as suas repetidas declarações de `respeito mútuo` e `coexistência pacífica` com vista à `prosperidade partilhada`", afirmou o ministério, acrescentando que a China "é a maior ameaça à paz e à estabilidade" na região.

Estes exercícios, que não foram oficialmente confirmados por Pequim, realizam-se num contexto de tensões crescentes entre a China e Taiwan, uma ilha governada autonomamente desde 1949 e considerada pelas autoridades chinesas como uma província sua.

Desde a tomada de posse do atual líder de Taiwan, William Lai Ching--te, em maio, a China intensificou a sua campanha de pressão militar contra a ilha.

Taipé registou um total de 3.067 incursões de aviões de guerra chineses em 2024, mais 80% do que no ano anterior.