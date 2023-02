Taiwan pede ajuda para encontrar pesqueiro perdido no Pacífico

A agência de pescas da ilha indicou que os sistemas de identificação e monitorização do navio de pesca de atum Sheng Feng 128 deixaram de transmitir qualquer sinal, na madrugada de sábado, quando a embarcação se encontrava a 414 milhas náuticas (cerca de 766 quilómetros) a noroeste da ilha de Malakal, em Palau.

Também outros navios na área não conseguiram estabelecer contacto com o pesqueiro, no qual se encontra o capitão, taiwanês, e cinco tripulantes de nacionalidade indonésia, de acordo com a agência de notícias oficial da ilha, CNA.

O Shen Feng 128 zarpou no dia 8 deste mês do porto de Yanpu, na costa sul de Taiwan, e o último contacto por telefone por satélite, a partir da embarcação, ocorreu na sexta-feira, quando o capitão falou com a mulher e comentou que atravessavam uma zona com ondas e ventos fortes.

As autoridades também contactaram cinco embarcações de Taiwan, presentes na área, para pedir ajuda nas buscas pelo atuneiro desaparecido, acrescentou a agência.