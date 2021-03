Taiwan reporta maior incursão aérea chinesa de sempre

A investida ocorre num contexto de escalada de tensões em todo o Estreito de Taiwan, no mesmo dia em que os Estados Unidos fecharam um acordo com a nação insular para reforçar a aliança entre as guardas costeiras de ambos os Estados, avança a Reuters.





Esta terá sido a maior incursão da Força Aérea chinesa registada desde que o Ministério da Defesa de Taiwan começou a divulgar voos militares chineses quase diários sobre as águas entre a parte sul de Taiwan e as Ilhas Pratas. O Ministério e a Força Aérea de Taiwan implantaram mísseis para "monitorizar" as investidas na parte sudoeste da sua zona de identificação de defesa aérea e os equipamento do Estado insular detetaram as aeronaves chinesas, incluindo por rádio.



De acordo com as mesmas fontes, as 20 aeronaves chinesas sobrevoaram o espaço aéreo a sul de Taiwan e passaram pelo Canal Bashi, que separa a ilha das Filipinas, até o Estreito de Luzon.







Um colaborador do Ministério da Defesa acrescentou à Reuters que os militares chineses estão a realizar exercícios que simulam uma operação contra navios de guerra norte-americanos que navegam pelo Estreito de Luzon.