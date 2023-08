Taiwan sai do Parlamento Centro-Americano e protesta contra entrada da China

O Parlacen aprovou uma moção apresentada pela Nicarágua para que os seus membros reconheçam Pequim como "legítimo representante do povo chinês".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan expressou o "mais veemente protesto" contra a decisão, numa declaração publicada no seu `site`.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan acusou ainda a Nicarágua e a China de manipularem o Parlacen para prejudicarem os interesses e a posição de Taiwan na região centro-americana.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros alertou ainda para "a intenção da China de destruir a democracia na América Central e a sua ambição de se expandir na região".

Por outro lado, reiterou que a República da China, o nome oficial de Taiwan, é "um país soberano e independente", que não faz parte da República Popular da China, e garantiu que "não sucumbirá às ameaças civis e militares" de Pequim.

O Parlamento Centro-Americano aprovou segunda-feira, em Manágua, por maioria, a incorporação da República Popular da China como Estado observador daquele organismo, e revogou o estatuto de observador permanente de Taiwan.

A entrada da China como observador permanente no Parlacen foi proposta pela bancada nicaraguense e a iniciativa foi apoiada pela maioria dos parlamentares.

Belize e Guatemala são os dois únicos parceiros diplomáticos de Taiwan na América Central, depois de as Honduras terem cortado as relações com Taipé a 26 de março, para as estabelecer com a China.

Em março, as Honduras juntaram-se à Costa Rica (2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) e Nicarágua (2021), que nos últimos anos cortaram relações com Taiwan a favor da República Popular da China.

Taiwan - para onde o exército nacionalista chinês se retirou depois de ser derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil - é governada de forma autónoma desde 1949, embora a China reivindique a soberania da ilha, que considera uma província rebelde, não excluindo o uso de força para garantir a reunificação.