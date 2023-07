Taiwan tenta recuperar 600 contentores de embarcação naufragada no sul da ilha

O navio, batizado de Angel e com bandeira do Palau, pequeno país da Micronésia, naufragou na quinta-feira, quando estava ancorado a cerca de cinco quilómetros da saída do porto de Kaohsiung, de acordo com a CNA.

Os 19 membros da tripulação conseguiram abandonar a embarcação, acrescentou.

As autoridades taiwanesas, apoiadas por 17 navios, estão a tentar recuperar os contentores, muitos dos quais foram localizados a flutuar nas águas perto da zona de Linyuan e do município de Donggang.

A Taiwan International Ports Corporation, que gere as operações do porto, estimou serem necessários até cinco dias para retirar os contentores da água, dependendo das condições do mar.

Apenas 26 tinham sido recuperados até sábado, sendo que contentores estão a bloquear a passagem de barcos de pesca locais e a danificar o seu equipamento.

Uma equipa deverá efetuar hoje uma inspeção ao navio e retirar o combustível para evitar um derrame.

Ainda de acordo com a CNA, o cargueiro contém quase 500 toneladas métricas de combustível.