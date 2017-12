Lusa25 Dez, 2017, 08:34 / atualizado em 25 Dez, 2017, 08:39 | Mundo

Os mísseis de cruzeiro Hsiung Feng IIE foram testados pela primeira vez em 2008 e atualmente têm um alcance de 600 quilómetros, refere o Shangbao.



Por outro lado, o míssil ar-ar Tien Chien II foi melhorado para aumentar o seu alcance de 60 para 100 quilómetros, passou os testes, e estão planeadas versões para o seu uso na marinha, escreve hoje o diário Taipei Times, citando fontes militares anónimas.



O anúncio de melhorias nos mísseis taiwaneses ocorre numa altura de crescentes atividades militares da China perto de Taiwan, com frequentes passagens de aviões militares chineses perto da zona de identificação de defesa aérea da ilha.

Pressão de Pequim

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse na sexta-feira através da sua página de Facebook, que as frequentes manobras militares chinesas perto de Taiwan estavam a afetar "a estabilidade regional" e que a ilha "estava atenta" para se defender contra qualquer tipo de ameaça à sua segurança.



Na semana passada, a força aérea chinesa realizou as suas 10.ª manobras nas proximidades de Taiwan desde o XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado em outubro.



A China e Taiwan mantêm uma disputa de soberania sobre a ilha, e Pequim tem ameaçado com ataques militares caso Taiwan declare formalmente a independência.