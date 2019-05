Taiwan vai mudar o nome da embaixada não oficial nos EUA

Lusa25 Mai, 2019, 07:51 | Mundo

A decisão foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros taiwanês, na rede social Twitter, numa publicação em que se lê: "os tempos estão a mudar".

Washington rompeu relações diplomáticas com Taipei em 1979 para reconhecer Pequim, mas continua a ser o aliado mais poderoso da ilha e o seu principal fornecedor de armas.

A embaixada não oficial dos Estados Unidos em Taipé, o Instituto Americano em Taiwan, mudou-se recentemente para um complexo substancialmente maior, construído para fins específicos num subúrbio da capital.

Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois de o Partido Comunista tomar o poder no continente, em 1949, assume-se como República da China, e funciona como uma entidade política soberana.

Atualmente, é alvo de uma pressão sem precedentes da China, que defende a "reunificação pacífica", mas ameaça "usar a força" caso Taiwan declare independência.

Desde 2016, após as eleições da Presidente Tsai Ing-wen, do Partido Progressista Democrático (DPP), pró-independência, em Taiwan, e de Donald Trump, nos EUA, Washington tem tomado várias medidas para apoiar Taiwan nos campos político e militar.

Além disso, a partir de 2018 - ano em que a China rompeu laços diplomáticos com Burkina Faso, República Dominicana e El Salvador - os Estados Unidos declararam repetidamente a sua oposição a que outros países rompessem as suas relações com Taiwan.