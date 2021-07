Tajiquistão mobiliza todo o seu exército para exercícios surpresa

. O presidente Emomali Rakhmon, reeleito em outubro passado com 90 por cento dos votos, apelou ainda à vigilância, devido aos combates a sul das suas fronteiras.O pessoal do exército, as forças de segurança e os militares na reserva foram colocados em estado de alerta cerca das 04h00 locais (23h00 GMT) em todo o país, no exercício intitulado Marz-2021., revelou o gabinete de Rakhmon em comunicado.À hora designada, todos os soldados "se reuniram numa zona determinada onde verificaram a sua aptidão para o combate", revelou a imprensa tajique.

Prontidão para proteger a paz

Os exercícios concluíram-se com uma imensa parada militar em Dushanbe, junto à fronteira com o Afeganistão, onde discursou o presidente. As palavras foram transmitidas pela televisão a todo o país.", declarou Rakhmon."Uma situação tão complicada é uma novidade dos últimos 43 anos de luta contínua no Afeganistão", acrescentou, apontando o dedo à "ingerência externa" que dura "há 40 anos" e garantindo que o conflito no país vizinho só se resolverá "pela via pacífica"."Devido à situação instável na região ltão duramente alcançadas", frisou em seguida num recado claro.Rakhmon revelou ainda que foram enviadas 20 mil tropas da reserva para reforçar a fronteira sul do Tajiquistão com o Afeganistão.No último mês,, com Cabul a fretar aviões para repatriar os seus soldados.Para agosto estão previstos exercícios conjuntos dos exércitos tajique e do vizinho Uzbequistão, com a participação russa.. O Tajiquistão é uma antiga República Soviética da Ásia Central.

Aliados russos

A agência de notícias russa Interfax citou fontes militares russas para revelar que novos veículos de infantaria já estão a ser enviados para a base militar que Moscovo opera no Tajiquistão, para serem testados nos referidos exercícios, os quais terão lugar próximo da fronteira com o Afeganistão.Depois do discurso em Dushanbe,, referiu entretanto o Kremlin sem avançar detalhes.

O Tajiquistão é um país pobre e montanhoso e partilha cerca de 1.200 quilómetros de fronteira com o Afeganistão, país onde os taliban lançaram uma ofensiva em inícios de maio, para recuperar território perdido com a ocupação militar ocidental há 20 anos, na sequência dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos da América.

A retirada das tropas norte-americanas e da NATO, iniciada há dois meses, deverá estar concluída até 31 de agosto.

Esta quinta-feira, um representante dos combatentes islamitas taliban, Zabioulla Moudjakhed, garantiu às agências noticiosas russas que as suas forças controlam 90 por cento dos postos fronteiriços afegãos.







A informação não pôde ser confirmada por fontes independentes.