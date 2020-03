Talibã descartam negociações intra-afegãs até prisioneiros serem libertados

Num acordo entre os Estados Unidos e os Talibã assinado no passado sábado, os dois lados comprometeram-se a trabalhar pela libertação de combatentes e presos políticos como uma medida de fortalecimento da confiança.Este acordo prevê a libertação de até cinco mil prisioneiros dos Talibã em troca de mil prisioneiros do Governo afegão até 10 de março. Contudo, o presidente afegão, Ashraf Ghani, que não está envolvido nas negociações, rejeitou esse pedido.“Estamos totalmente prontos para as negociações intra-afegãs, mas aguardamos a libertação dos nossos cinco mil prisioneiros”, disse Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos Talibã, à Reuters.“Se os nossos cinco mil prisioneiros não forem libertados, não haverá conversações intra-afegãs”, finalizou.Os Estados Unidos esperam que após mais de 18 anos de guerra, as negociações para um acordo político de cessar-fogo possam iniciar-se nos próximos dias. Apesar disso, vários diplomatas e analistas estão a prever grandes desafios pela frente.Ashraf Ghani referiu, no domingo, que Donald Trump, não pediu a libertação e que esta questão deve ser abordada como parte de um acordo de paz abrangente.“O governo afegão não se comprometeu a libertar os cinco mil prisioneiros dos Talibã antes do início de qualquer potencial negociação”, afirmou Sediq Sediqqi, porta-voz do presidente afegão, acrescentando que esta libertação “não pode ser um requisito para as negociações”.Um porta-voz dos Talibã disse que a maioria dos prisioneiros da lista foram capturados pelas forças americanas e mantidos em prisões do Governo afegão.

Acordo sobre a redução da violência termina

O acordo sobre a redução da violência nos sete dias que antecederam o pacto de sábado, em Doha, terminou formalmente.“Como estamos a receber relatos de que as pessoas estão a usufruir da redução da violência, não queremos estragar a felicidade, mas isso não significa que não levaremos as nossas atividades militares normais de volta ao nível que estávamos antes”, referiu Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos Talibã.“Pode ser a qualquer momento, pode ser depois de uma hora, hoje à noite, amanhã ou no dia seguinte”, acrescentou.O comandante das forças da NATO no Afeganistão, Scott Miller, disse que os Estados Unidos esperavam que os Talibã “levassem muito a sério” as suas obrigações. Sublinhou ainda as dificuldades no controlo da violência.A guerra do Afeganistão mantém um impasse há mais de 18 anos, com as forças dos Talibã a controlarem ou a disputarem mais território. Contudo, são incapazes de capturar e de manter os grandes centros urbanos.