Taliban conquistam mais duas capitais provinciais

"Lashkar Gah foi evacuada. Decidiram um cessar-fogo de 48 horas" para a saída do exército e dos funcionários civis, disse à agência France Presse um responsável da segurança

Sendo Lashkar Gah uma província tradicionalmente adquirida pelos taliban, o grupo foi bem recebido e a calma voltou rapidamente, após vários dias de confrontos violentos, segundo um morador, Abdul Halim., disse à AFP.Os taliban também conquistaram Chaghcharan, capital da província central de Ghor, sem enfrentar resistência esta manhã, disse à AFP o porta-voz do governador.Dois membros do conselho provincial confirmaram à BBC que o grupo terrorista terá já mesmo já invadido Pul-e-alam.Segundo a emissora britânica,O avanço da ofensiva taliban no Afeganistão continua e a conquista de mais estas duas capitais, esta sexta-feira,O movimento extremista islâmico tinha reclamado já a captura de Kandahar (sul), a segunda maior cidade do país. O mesmo acontecera em Herat (oeste), a terceira maior cidade afegã, na quinta-feira, ficando a 150 quilómetros da capital do país, Cabul, após tomarem de assalto também Ghazni.Em apenas oito dias,

EUA retira diplomatas de Cabul



Considerando o rápido avanço dos taliban nos últimos dias, os Estados Unidos decidiram reduzir ainda mais a presença diplomática norte-americana em Cabul., disse seu porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby., assegurou o porta-voz, acrescentando que os EUA não pretendem usar este aeroporto para atacar os taliban.Mitch McConnell, o líder da minoria no Senado dos EUA, não concorda com a retirada de mais diplomatas norte-americanos e considera que, disse McConnell ao Guardian , disse ainda, instando o Presidente a comprometer-se a fornecer mais apoio às forças afegãs.Também o Reino Unido já afirmou que vai redistribuir os 600 militares britânicos ainda no território para ajudar os seus diplomatas a sair do país.Recorde-se que os taliban lançaram a ofensiva em maio, com o início da retirada final das tropas norte-americanas e estrangeiras, a qual deverá estar concluída até 31 de agosto.Inicialmente, conquistaram grandes áreas rurais sem encontrar muita resistência. Nos últimos dias, a progressão das forças taliban acelerou, com vários centros urbanos a cair nas mãos dos rebeldes, sem oferecerem muita resistência.Localizado na Ásia, o Afeganistão faz fronteira com seis países, Paquistão, Tajiquistão, Irão, Turquemenistão, Uzbequistão e China, sendo a paquistanesa a mais extensa, com 2.670 quilómetros.

c/ agências