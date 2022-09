Taliban libertam veterano norte-americano numa troca de prisioneiros

O veterano norte-americano Mark Frerichs – sequestrado em 2020 – foi trocado no aeroporto de Cabul por Bashir Noorzai, aliado dos taliban, esta segunda-feira, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi.



“Hoje, Mark Frerichs foi entregue aos EUA e Haji Bashar foi-nos entregue no aeroporto de Cabul”, disse Muttaqi a jornalistas em Cabul, acrescentando que a troca de prisioneiros aconteceu “depois de longas negociações”.



“O Emirado Islâmico do Afeganistão está pronto para resolver os problemas ao negociar com todos, incluindo os Estados Unidos”, acrescentou Muttaqi.



O presidente dos EUA, Joe Biden, já confirmou a libertação de Mark Frerichs, que esteve detido durante dois anos no Afeganistão. "As negociações bem-sucedidas que levaram à libertação de Mark Frerichs exigiram decisões difíceis, que não tomei de ânimo leve", disse Biden em comunicado. “Hoje, Mark Frerichs foi entregue aos EUA e Haji Bashar foi-nos entregue no aeroporto de Cabul”, disse Muttaqi a jornalistas em Cabul, acrescentando que a troca de prisioneiros aconteceu “depois de longas negociações”.“O Emirado Islâmico do Afeganistão está pronto para resolver os problemas ao negociar com todos, incluindo os Estados Unidos”, acrescentou Muttaqi.O presidente dos EUA, Joe Biden, já confirmou a libertação de Mark Frerichs, que esteve detido durante dois anos no Afeganistão. Frerichs é um engenheiro e veterano da Marinha dos EUA que trabalhou no Afeganistão durante dez anos em projetos de construção, tendo sido sequestrado em fevereiro de 2020.



Washington já vinha a pressionar pela libertação de Frerichs, particularmente desde que os taliban assumiram o poder no Afeganistão, em agosto do ano passado.



De acordo com um alto funcionário da Casa Branca, o engenheiro norte-americano parecia estar numa condição estável após a sua libertação.



Por sua vez, Bashir Noorzai tinha sido detido pelos EUA por contrabando de mais de 50 milhões de dólares em heroína. Noorzai esteve detido durante 15 anos na Baía de Guantánamo.



O porta-voz do governo afegão, Zabihullah Mujahid, disse à agência de notícias AFP que Noorzai não tinha nenhum cargo oficial nos taliban, mas “forneceu forte apoio, incluindo armas”.



Em conferência de imprensa após a chegada a Cabul, Noorzai mostrou-se satisfeito por estar de volta ao seu país. “Estou orgulhoso por estar na capital do meu país entre os meus irmãos”, disse.



As autoridades dos EUA afirmaram que a libertação de Bashir Noorzai, aliado dos taliban, não representaria um risco aumentado para os norte-americanos.



O advogado de Noorzai negou que o seu cliente fosse um traficante de droga e argumentou que as acusações deveriam ser retiradas, uma vez que funcionários do governo norte-americano o enganaram ao fazerem-no acreditar que não seria detido.



c/agências Washington já vinha a pressionar pela libertação de Frerichs, particularmente desde que os taliban assumiram o poder no Afeganistão, em agosto do ano passado.De acordo com um alto funcionário da Casa Branca, o engenheiro norte-americano parecia estar numa condição estável após a sua libertação.Em conferência de imprensa após a chegada a Cabul, Noorzai mostrou-se satisfeito por estar de volta ao seu país. “Estou orgulhoso por estar na capital do meu país entre os meus irmãos”, disse.As autoridades dos EUA afirmaram que a libertação de Bashir Noorzai, aliado dos taliban, não representaria um risco aumentado para os norte-americanos.O advogado de Noorzai negou que o seu cliente fosse um traficante de droga e argumentou que as acusações deveriam ser retiradas, uma vez que funcionários do governo norte-americano o enganaram ao fazerem-no acreditar que não seria detido.