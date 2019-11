Talibãs consideram prematuro falar sobre a retoma de negociações com os EUA

"É muito cedo para falar sobre a retoma das negociações nesta fase", salientou Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs, à agência de notícias France-Presse (AFP), indicando que o seu movimento divulgará "a sua reação oficial (ao anúncio de Trump) mais tarde".

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, durante uma visita surpresa ao Afeganistão, que as negociações de paz com o grupo insurgente islâmico Talibã foram retomadas, após terem sido suspensas em setembro.

"Estamos a encontrar-nos [com os talibãs] e a dizer que deve haver um cessar-fogo. E eles não queriam fazer um cessar-fogo, mas agora acredito que querem. Vamos ver o que acontece", afirmou o chefe de Estado dos EUA, que se reuniu com o seu homólogo afegão, Ashraf Ghani, durante a visita que efetuou aos militares norte-americanos na base aérea de Bagram.

A primeira viagem de Trump ao Afeganistão, onde permanecem cerca de 12.000 soldados dos EUA, foi mantida em segredo por razões de segurança até ao momento de desembarque e durou apenas algumas horas por ocasião do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA.

Trump afirmou que estava a planear reduzir o número de soldados para cerca de 8.600, mas que, apesar de estarem a "diminuir substancialmente", os EUA irão permanecer no Afeganistão até que estabeleçam um acordo ou tenham uma "vitória total".

"Ambos os lados sublinharam que, se os talibãs forem sinceros na sua vontade de chegar a um acordo de paz, devem aceitar um cessar-fogo", escreveu na rede social Twitter o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, após a partida do seu homólogo.

"Também insistimos que, para que a paz seja permanente, refúgios terroristas fora do Afeganistão devem ser desmantelados", acrescentou.

A interrupção abrupta do diálogo de paz entre os EUA e os líderes afegãos e do Talibã ocorreu após uma onda de violência, que culminou num bombardeamento em Cabul no qual morreram 12 pessoas, incluindo um soldado norte-americano.

Os Estados Unidos e os talibãs estavam perto de um acordo em setembro, que poderia ter permitido a retirada de tropas norte-americanas do país.

A guerra no Afeganistão, iniciada em 2001, já matou dezenas de milhares de civis afegãos e mais de 2.400 militares norte-americanos.