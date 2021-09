Talibãs devem anunciar novo governo em breve

Dois dias após a retirada das tropas norte americanas do Afeganistão, há agora milhares de pessoas a tentar fugir do país por terra, através da fronteira com o Paquistão e o Irão. O reino unido está a negociar com os talibãs uma passagem segura, para a retirada de mais cidadãos do país. Isto numa altura em que o anúncio de um novo governo poderá estar para breve.