Talibãs dispersam manifestação de mulheres em Cabul

Um pequeno grupo de mulheres iniciou uma marcha de protesto na capital afegã, após a proibição de as mulheres viajarem sozinhas num percurso superior a 70 quilómetros. As manifestantes exigiam voltar ao trabalho e aos estudos. Os talibãs ameaçaram-nas com armas e elas acabaram por fugir.