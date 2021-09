Talibãs espancam jornalistas por cobrirem protesto de mulheres em Cabul

Nadiq, de 28 anos, é fotógrafo e operador de vídeo e Daryabi, de 22, é repórter e editor de imagem. Ambos trabalham para o jornal Etilaat Roz e quando foram presos estavam a cobrir um protesto de mulheres na parte ocidental da cidade. A sua detenção e espancamento desmentem garantias dadas pelas cúpulas talibãs quanto ao respeito por jornalistas e mulheres. Um ministro do recém-nomeado Governo interino afegão prometeu à Reuters que o incidente seria investigado.







Os dois homens não foram os primeiros jornalistas detidos esta semana no Afeganistão, mas foram os primeiros a mostrar ao mundo a tortura infligida.





As marcas nas pernas e no torso de um refletem-se nos ombros e braços do outro.







Ambos foram esbofeteados, pontapeados e chicoteados, além de espancados com cabos elétricos e bastões.

“Um dos talibãs pôs o pé na minha cabeça, esmagou-me a cara contra o cimento. Pontapearam-me na cabeça… pensei que ia morrer”, contou Nadiq À Agência France Press, AFP.







“Têm sorte de não serem decapitados”, respondeu um dos talibãs a Nadiq quando ele perguntou a razão da tortura.





Durante os espancamentos os dois homens perderam a consciência pelo menos quatro vezes, referiu o The Telegraph, citando fontes do Etilaat Roz.





Quando finalmente os libertou o grupo de talibãs da esquadra cobriu-os com uma chuva de insultos. Daryabi afirmou à AFP que os dois estavam com tantas dores que nem conseguiam mexer-se.





Nadiq e Daryabi foram ambos hospitalizados para receberem tratamento dos ferimentos nas costas e rosto.



Gritos e choro através da parede



As imagens dos seus corpos marcados foram publicadas nas redes sociais por Zaki Daryabi, fundador e editor do Etilaat Roz.







, que se precipitaram para a esquadra mal souberam da detenção.Mal chegaram à esquadra, os talibãs trataram-nos com desprezo, insultaram-nos, esbofetearam-nos e confiscaram-lhes os pertences, incluindo os telemóveis dos três.

“Karimir nem conseguiu acabar a frase quando um dos talibãs lhe bateu na cara e o mandou desaparecer”, afirmou Shaygan à Al Jazeera. Mal se identificaram como jornalistas foram tratados com desdém pelos talibãs, acrescentou.





Os três homens foram colocados numa cela com outras 15 pessoas, duas das quais eram repórteres, da Reuters e da Agência turca Amadolu, disse Shaygan.Os outros relataram-lhes os abusos sofridos por Daryabi e Nadqi, detidos separadamente.

“Conseguimos ouvir os gritos e o choro através da parede” contou-lhes um dos prisioneiros. “Ouviram até os sons de mulheres a chorar de dores”, revelou Shaygan.

Ameaças

Os cinco jornalistas do Etilaat Roz acabaram por ser mandados embora aom fim de várias horas de detenção, sob avisos severos para se comportarem de acordo com a lei.

Um oficial talibã informou-os de que “as ações dos manifestantes eram ilegais e por fazerem a cobertura de tais atos todos violaram a lei”, afirmou Shaygan à Al Jazeera. “Desta vez deixamos-vos ir mas para a próxima não se irão safar tão facilmente”, ameaçou ainda o talibã. Na altura os protestos ainda não tinham sido ilegalizados mas, horas depois, os talibãs decretaram que quaisquer manifestações, assim como palavras de ordem, tinham de ser autorizados nas 24h antecedentes pelo Ministério da Justiça.







As ameaças contradizem diretamente as garantias dadas a 17 de agosto pelo porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid.







“Os media privados podem continuar a ser livres e independentes, podem continuar as suas atividades”, afirmou então. “A imparcialidade dos media é muito importante. Podem criticar o nosso trabalho para podermos melhorar”, acrescentou.

Garantias repetidas por Mujahid num encontro privado com jornalistas ao serviço da imprensa estrangeira no final do mês passado, entre apelos à transparência e a relatos sobre a vida no Afeganistão sob domínio dos talibãs.entre acusações repetidas de abusos dos talibãs contra os repórteres, incluindo intimidação, violência física, destruição e confisco de propriedade e detenção.

Apelos à liberdade de imprensa

Nadiq afirmou à AFP que os combatentes talibãs detiveram pessoas que estavam simplesmente a filmar a manifestação com os seus telemóveis.

O Comité de Proteção de Jornalistas, uma organização não governamental com base nos Estados Unidos da América que promove a liberdade de imprensa global, apelou aos talibãs quarta-feira em comunicado para deixarem de deter jornalistas e os deixarem trabalhar sem medo de represálias.

No início da semana a organização revelou que 14 jornalistas que cobriam as manifestações contra os talibãs em Cabul foram detidos e depois libertados, tendo pelo menos seis deles sido submetidos a violência. A Amnistia Internacional também denunciou as perseguições e apelou à liberdade de informação. “Os jornalistas também devem ser autorizados a reportar os protestos sem receio de violência. A comunidade internacional deve usar todos os meios para exigir que estes direitos básicos sejam protegidos”, referiu o grupo.



Shagyan trabalha há quatro anos para o Etilaat Roz, reputado como um jornal de investigação. Diz que, uma da liderança para o resto do mundo e outra para o povo afegão, no dia-a-dia nas ruas.

“Nas conferências de imprensa e na TV os seus líderes são muito bem-educados e falam de liberdade, mas os seus homens nas ruas agem como querem. Nunca sabemos a disposição com que vão estar”, afirmou.







O repórter ficou admirado ao ver que os dois jornalistas da Reuters e da agência noticiosa turca tinham na sua posse papéis assinados por Mujahid, a dar-lhe “direito a operar” em praticamente todo o lado, algo que considerou prova da desconexão entre a cúpula dirigente e os combatentes talibãs. “Eles não nos querem a trabalhar livremente, só querem alguém que faça eco da sua propaganda”, disse.







Até agora os talibãs não impuseram restrições aos jornalistas e à imprensa, mas esse dia deverá estar para breve, agora que o gabinete governamental foi nomeado.Sulan Faizy, um jornalista de 37 anos que trabalhou com órgãos da imprensa internacional e que vive atualmente na Turquia com a família, disse à Al Jazeera que tem pouca esperança para o jornalismo no Afeganistão.”, lamentou. “Vivi duas vezes sob os talibãs. Sei o que vem aí para os afegãos que vivam sob eles. Irei encontrar outra forma de sustentar a minha família”.