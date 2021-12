Talibãs paquistaneses declaram unilateralmente fim de acordo de cessar-fogo com Governo

"Nas atuais circunstâncias, é impossível estender o cessar-fogo", que terminou hoje, disse o porta-voz dos talibãs paquistaneses, Mohamed Khurasani, num comunicado.

Segundo a nota, o TTP e o executivo paquistanês realizaram uma primeira ronda formal de negociações a 25 de outubro, sob a mediação do Governo provisório dos talibãs no Afeganistão, que chegou ao poder em Cabul pela força das armas a 15 de agosto.

Islamabade comprometeu-se então a criar um comité de dez membros, com representação de ambos os lados, para fazer avançar o diálogo, segundo os fundamentalistas paquistaneses, bem como entregar 102 prisioneiros da TTP.

Os talibãs paquistaneses, porém, denunciaram que o Governo de Islamabade não cumpriu com nenhuma das suas promessas e acusaram as forças de segurança de violação ao cessar-fogo, depois de terem atacado combatentes do TTP na província de Khyber Pathtunkhwa, no noroeste do país e próximo da fronteira com o Afeganistão.

A 08 de novembro, o Governo do Paquistão anunciou que tinha chegado a um acordo de cessar-fogo com o TTP como parte do início das negociações entre as duas partes.

O TTP é uma organização que congrega vários grupos tribais, criada em 2007, que tem por objetivo impor um Estado islâmico no Paquistão e é um aliado dos talibãs afegãos.

Segundo as autoridades do Paquistão, desde que foi criado, o TTP tem levado a cabo, em conjunto com outros grupos, uma violenta campanha de atentados terroristas em todo o país, que causou a morte de cerca de 80.000 pessoas.

No final de abril, num dos últimos grandes ataques, os talibãs paquistaneses provocaram a morte a cinco pessoas e ferimentos noutras 15 num hotel de luxo na cidade de Quetta, capital do distrito homónimo e da província de Baluchistão (leste), numa ação contra o embaixador chinês no Paquistão.

A violência terrorista diminuiu acentuadamente no Paquistão desde que, em junho de 2014, o exército lançou uma operação nas áreas tribais do noroeste do país, que mais tarde se expandiu para o resto do país, enfraquecendo o TTP.

No entanto, nos últimos meses, os ataques aumentaram novamente, coincidindo com a subida dos talibãs ao poder no Afeganistão.