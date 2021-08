Talibãs proclamam "independência total" após retirada das forças dos EUA

"Os soldados americanos deixaram o aeroporto de Cabul e a nossa nação obteve a sua independência total", disse o porta-voz do grupo extremista islâmico, Zabihullah Mujahid.



Após o anúncio dos EUA da retirada do seu último contingente militar, ao fim de 20 anos de guerra, um alto responsável dos talibãs disse que foi feita história.



"Fizemos história novamente. Os 20 anos de ocupação dos Afeganistão pelos Estados Unidos (da América) e pela NATO terminaram esta noite", escreveu Anas Haqqani no Twitter, líder do movimento islâmico, na segunda-feira.



Anas Haqqani acrescentou estar "muito feliz - após 20 anos de 'jihad', sacrifício e adversidades - por ter a satisfação de ver estes momentos históricos".



Os EUA confirmaram que os seus últimos soldados abandonaram o país antes do prazo de terça-feira, encerrando a guerra mais longa da história do país e o esforço para retirar cidadãos afegãos e estrangeiros, ao longo das últimas duas semanas.



Os talibãs conquistaram a maior parte do Afeganistão no início do mês de agosto.



Por volta das 00h00 de terça-feira (hora de Cabul, menos 3h30 em Lisboa), os combatentes do grupo extremista islâmico viram os últimos aviões dos EUA a desaparecerem no céu e dispararam tiros para o ar, celebrando a vitória.



O último avião C-17 norte-americano descolou do aeroporto de Cabul, às 20h29 (de 2.ª feira) em Lisboa, segundo o Pentágono.