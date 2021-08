Talibãs prometem respeitar direitos das mulheres

Na primeira conferência de imprensa desde que tomaram Cabul, os novos lideres do governo dizem que só tomaram a capital afegã devido à incompetência do anterior Governo e que tudo fizeram sem matar qualquer pessoa.



O vice-presidente do Afeganistão já veio garantir que é o líder interino em funções, na ausência do chefe de Estado afegão que fugiu do país.



Em Cabul, a situação está mais calma, os voos militares e civis foram retomados, mas o medo e o desespero continuam.