Talibãs reivindicam ataque que fez seis mortos em hotel de Cabul

Lusa21 Jan, 2018, 09:23 | Mundo

"Ontem à noite, o hotel Intercontinental (...) foi atacado. O ataque foi realizado por cinco dos nossos `mujahidines` em busca de martírio", declarou o porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, num comunicado.

O ataque terminou hoje de manhã, 12 horas depois de um grupo armado ter invadido a unidade, com o balanço provisório a apontar para seis mortos, um dos quais estrangeiro.

"O ataque terminou, todos os atacantes foram mortos. Cento e vinte e seis pessoas, entre as quais 41 estrangeiras, foram retiradas em segurança", afirmou o porta-voz do ministro do Interior do Afeganistão, Najib Danish, hoje de manhã.

O grupo de atacantes entrou no hotel pouco depois das 21:00 locais (17:30 de Lisboa) de sábado e fez explodir uma granada para abrir caminho antes de começar a disparar sobre seguranças e clientes.