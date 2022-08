Talibãs tomaram o poder em Cabul há um ano

Muito mudou no Afeganistão, sobretudo para as crianças e mulheres que agora lidam com a pobreza extrema e a incerteza quanto ao futuro. A fome leva as crianças às camas do hospital, os pais desesperam. Não há comida, nem dinheiro, nem esperança de que a situação vá melhorar.