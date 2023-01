Tanques para a Ucrânia. Europa e Estados Unidos reforçam apoio a Kiev

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos anunciaram que vão oferecer à Ucrânia 31 tanques Abrams M1. São os tanques mais sofisticados do mundo.



Os dois são tanques rápidos, atingindo os 70 quilómetros por hora em estrada, e usam canhões de 120 milímetros que atingem alvos a 4 quilómetros de distância.



O Leopard 2 tem um motor a gasóleo de muito fácil manutenção e aprende-se mais depressa a manobrá-lo. Já o Abrams tem um motor complexo com turbinas e é alimentado a combustível de aviões. É por isso difícil de manter, tem uma manutenção cara e leva-se mais tempo a aprender a manobrá-lo.



Seja como for, ambos são considerados melhores do que os melhores tanques russos.