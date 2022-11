Tanzânia. Avião comercial despenhou-se e provocou 19 vítimas mortais

Um avião comercial despenhou-se no Lago Vitória, na Tanzânia. O último balanço avançado pelas autoridades locais aponta para 19 mortos e 24 resgatados. O avião da maior companhia privada do país dirigia-se para um aeroporto local em Bukoba quando se despenhou durante a aproximação à pista, a apenas cem metros de altitude. Ficou praticamente submerso no maior lago de África.