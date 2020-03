TAP confirma voo para Bissau na quarta-feira

A companhia aérea tem também em preparação mais voos para realizar esta e a próxima semana, com vista ao auxílio de cerca de 700 cidadãos portugueses e europeus que pretendem regressar a casa.

No voo de quarta-feira vão seguir pessoas que já tinham bilhetes comprados de regresso que coincidiram com o encerramento das fronteiras na Guiné-Bissau, casos médicos, grávidas e situações diversas de caráter urgente.

As autoridades da Guiné-Bissau decidiram na semana passada encerrar as fronteiras, com exceção para abastecimento de produtos de primeira necessidade e urgências médicas, no âmbito do combate ao novo coronavírus.

As autoridades encerraram também escolas públicas e privadas, mercados nacionais e todo o comércio, que não forneça bens de primeira necessidade.

Foi também decidido fechar locais de culto, nomeadamente à sexta-feira, sábado e domingo, piscinas, praias e complexos de lazer e desportivos.

A Guiné-Bissau não tem nenhum caso da covid-19 confirmado, mas tem observação cinco casos suspeitos.

Para assuntos relacionados com o surto da covid-19, os cidadãos portugueses devem contactar a Embaixada de Portugal através do email bissau@mne.pt.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou a linha de emergência covid-19 para apoiar cidadãos portugueses que se encontrem transitoriamente no estrangeiro. Os portugueses podem contactar o serviço através do email covid19@mne.pt ou da linha telefónica +351 217929755 entre 09:00 e as 17:00 e o Gabinete de Emergência Consular, que funciona 24 horas por dia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente africano registou mais de 50 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.700 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.