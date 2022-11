TAP conseguiu os melhores resultados trimestrais de sempre

No entanto, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a setembro, a TAP teve um prejuízo de 91 milhões de euros.



Nos primeiros nove meses de 2019 as perdas tinham atingido os 111 milhões de euros.



A presidente da TAP diz que o desempenho da empresa mostra que o plano de recuperação está a resultar e avisa que uma greve até ao final do ano seria um desastre.