TAP reduz capacidade em 72% e número de voos em 68% em setembro

Na missiva, a que a Lusa teve acesso, o responsável refere que a transportadora vai passar a "divulgar uma `factsheet` [documento com informação] operacional, numa base regular sobre o mês anterior", tendo ainda criado "um canal na intranet sobre esta temática".

"Este primeiro relatório inclui indicadores acumulados e realça, inevitavelmente, o impacto da evolução da pandemia, das imposições e restrições à mobilidade dos passageiros e do comportamento da procura, na `performance` da TAP", realça Ramiro Sequeira.

Assim, de acordo com a missiva, a TAP reduziu em 72% a sua capacidade (chamada ASK, `available seat kilometer`) em setembro de 2020, face a setembro 2019. No mesmo período, a transportadora diminuiu o número de voos em 68%, de acordo com as informações reveladas pelo presidente executivo da TAP.

Nos dados divulgados na `factsheet`, a TAP revelou ainda que a redução de capacidade abrandou, face a julho e agosto, com quedas de 88% e 75%, respetivamente.

Já a "a taxa de ocupação média global da TAP nos voos realizados entre maio e julho, após o período de paragem quase total, é de 60%, vinte pontos percentuais abaixo da taxa média global de 2019, apesar da redução na capacidade realizada", adianta.

Ramiro Sequeira refere que "estes valores estão em linha com o estudo da IATA [Associação Internacional de Transportes Aéreos, em inglês] que observa uma taxa de ocupação de 49% nos voos internacionais e de 64% nos voos domésticos, em agosto", recordando que a associação prevê "que o tráfego mundial caia 66% em 2020 e que valores similares aos de 2019 sejam recuperados apenas em 2024".

O presidente da transportadora observa "com preocupação" o comportamento da procura atual, que está abaixo da dos meses de verão e "com reservas realizadas cada vez mais para o curto prazo (maioritariamente para o mês seguinte)", garantido que a empresa terá de "continuar a adaptar" o planeamento de voos "a esta nova dinâmica do mercado".

"A este cenário apenas será exceção o período das festas de fim de ano, durante o qual planeamos estar dimensionados para o ligeiro aumento da procura esperado", assegura.

Ramiro Sequeira diz ainda que a transportadora subscreveu apelos internacionais "para a adoção de medidas globais e coordenadas de testagem, pelos diversos países, que permitam maior segurança na reserva e realização de viagens, e estimulem uma mobilidade das pessoas com maior confiança".

"O mais recente estudo da IATA vem comprovar o quão seguro é viajar de avião; o risco de contrair a doença é de um caso para 27 milhões de passageiros, sendo que, desde o início de 2020, apenas se identificaram 44 potenciais casos de contágio a bordo", garante.

O presidente da TAP não revelou detalhes sobre o plano de reestruturação da companhia, que está a ser elaborado pela Boston Consulting Group (bcg), mas promete dar conta, aos trabalhadores, "do seu estado" e mantê-los "envolvidos no mesmo, na medida da dimensão do contributo de cada um".