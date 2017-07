TAP vai continuar a voar para a Venezuela

Foto: Jacky Naegelen - Reuters

Augusto Santos Silva explicou este sábado em declarações à Antena 1 que a medida é tomada a pensar na vasta comunidade portuguesa que existe no país.



Por oposição, várias companhias aéreas já anunciaram que vão cancelar todas as ligações aéreas com Caracas durante o dia de domingo. A companhia espanhola Iberia justifica a decisão com a "delicada situação na Venezuela" e as "dificuldades operacionais e de segurança".



Já a Air France cancelou os voos para Caracas entre 30 de julho e 1 de agosto.