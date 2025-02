Tarifas vão causar consequências negativas tanto à Europa como aos Estados Unidos

O chefe de Estado francês diz mesmo que “quando falamos em aliados e parceiros, não podemos fazer o outro sofrer com tarifas. São os nossos produtores que sofrem quando há medidas restritivas que sofrem. São estas famílias que ficam com a profissão ameaçada.”As declarações de Emmanuel Macron no primeiro dia da feira agrícola de Paris, onde acrescentou que a força da agricultura francesa está também na força da exportação.

O presidente norte-americano ameaçou impor direitos aduaneiros sobre vários produtos europeus.





Macron reage afirmando que vai iniciar conversações com Donald Trump.Emmanuel Macron e Donald Trump têm reunião marcada para segunda-feira em washigton.As reuniões acontecem enquanto os líderes europeus se esforçam para se alinhar em resposta à tentativa de Trump de intermediar um acordo de paz na Ucrânia.