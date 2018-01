Taxa de desemprego em Espanha desceu para 16,55 % em 2017, a mais baixa desde 2008

Lusa25 Jan, 2018, 09:24 | Mundo

O número de desempregados registou em 2017 uma diminuição de 471.000 pessoas, alcançando um total de 3,76 milhões de pessoas no final do ano, os valores mais baixos dos últimos 10 anos.



De acordo com a autoridade estatística espanhola, o número de pessoas ocupadas aumentou para 18.998.400 pessoas, tendo sido criados 490.300 novos empregos durante 2017.



O número de ocupados aumentou mais do que a diminuição de desempregados, tendo a população ativa aumentado em 19.100 pessoas durante o ano passado, alcançando um total de 22.765.000 espanhóis.



Por outro lado, em 2017, o número de agregados familiares (com pelo menos uma pessoa) com todos os membros no desemprego reduziu em 177.200, enquanto os que têm todos os seus membros ocupados aumentou 331.300.