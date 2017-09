Taxa de desemprego na Grécia cai para 21,2% em junho

Lusa07 Set, 2017, 14:18 | Mundo

Segundo os dados corrigidos de variações sazonais da agência de estatística grega (Elstat), esta taxa de desemprego de 21,2% foi a mais baixa num mês de junho desde 2012.

Em termos absolutos, o número de desempregados em junho totalizou 1.017.127 pessoas, menos 13.867 do que em maio e menos 115.943 pessoas do que em junho de 2016.

O número de empregados na Grécia em junho atingiu 3.775.939, mais 16.857 do que no mês anterior e mais 87.099 pessoas do que no mesmo mês de 2016.

Em relação ao número de pessoas inativas - que não trabalham nem estão à procura ativamente de emprego - totalizou 3.220.317, menos 5.768 do que em maio e menos 6.599 do que no mesmo mês do ano passado.

Por sexos, a taxa de desemprego continuou a ser muito mais elevada entre as mulheres (25,3%) do que entre os homens (17,9%).

O desemprego jovem manteve-se muito elevado ao atingir 43,3% das pessoas com idades entre os 15 e os 24 anos, apesar de ter descido 1,1 pontos percentuais face ao mês anterior.

A segunda faixa etária mais atingida foi a das pessoas com idades entre os 25 e os 34 anos, a qual tem uma taxa de desemprego de 26,8%, mas que também desceu 1,1 pontos em relação ao mês de maio.