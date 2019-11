Taxa de desemprego nos Estados unidos sobe para 3,6% em outubro

A criação de 128.000 novos postos de trabalho está acima das expectativas dos analistas, que tinham antecipado 75.000, e traduz a solidez do mercado laboral dos Estados Unidos.

O salário médio cresceu para 28,18 dólares (cerca de 25,26 euros) à hora em outubro, mais seis cêntimos de dólar do que em setembro.

Nos últimos 12 meses, os salários aumentaram 3%.

A taxa de participação na força laboral, ou seja, a proporção de norte-americanos que estão empregados ou à procura de emprego subiu ligeiramente de 63,2% em setembro para 63,3% em outubro.

O aumento do emprego em outubro foi 109.º acréscimo mensal consecutivo do emprego nos Estados Unidos, o mais longo período de aumentos no mercado laboral de que há registo.

Na sequência da reunião de política monetária desta semana, a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) decidiu baixar as taxas de juro para o intervalo entre 1,50% e 1,75%, o terceiro corte consecutivo.

A Fed defendeu esta estratégia como uma forma de fortalecer a economia num contexto de desaceleração global e nacional, e a persistente incerteza comercial.

O presidente norte-americano, Donald Trump, pressionou em várias ocasiões o banco central insistindo que deveria reduzir o preço do dinheiro para apoiar a atividade económica.