Taxa de encarceramento diminuiu 6,6% na Europa

RTP02 Abr, 2019, 11:47 / atualizado em 02 Abr, 2019, 11:58 | Mundo

De acordo com a análise, publicada em comunicado, a diminuição segue a tendência iniciada em 2012 e relaciona-se essencialmente com uma diminuição do tempo de prisão.



Em 27 administrações penintenciárias, a média do encarceramento passou de 8,8 a 8,2 meses, sendo menos 6,8 por cento.



Pelo contrário, a duração do termpo de detenção provisória aumentou, tendo passado de 17,4 por cento para 22,4 por cento do total da população prisional.







O ano passado, mais de um terço dos detidos cumpria pena por crimes com violência.



Já a proporção de detidos estrangeiros diminui 4,8 por cento (de 16,7 por cento do total da população encarcerada em 2016, para 15,9 por cento em 2018), continuando a tendência de diminuição registada em anos precedentes.



Há, apesar disso, grandes diferenças no continente. Em 15 países, essencialmente na Europa setentrional e ocidental, mais de 25 por cento dos detidos são estrangeiros.



Esta proporção diminui para menos de cinco por cento nos 12 estados da Europa Central e oriental.







O estudo SPACE I compila a informação de 44 das 52 administrações penitenciárias de 47 Estados-membros do Conselho da Europa e, pela primeira vez, reporta dados até 31 de janeiro.



Menos 6,6 por cento



O estudo, efetuado pela Escola das Ciências Criminais da Universidade de Lausanne (Suíça), baseia-se nas estatísticas penais anuais do Conselho da Europa para 2018 - publicadas esta terça-feira.





Conclui que a taxa global de encarceramento na Europa diminuiu 6,6 por cento, entre 2016 e 2018, passando de 109,7 para 102,5 detidos por 100 mil habitantes.





Na lista dos cinco países onde a diminuição da taxa de encarceramento foi mais elevada estão a Roménia (- 16 por cento), a Bulgária (-15 por cento), a Noruega (-11,6 por cento), a Finlândia (-9,9 por cento) e a Macedonia do Norte (-9,7 por cento)



No polo contrário, a lista inclui os cinco países onde a taxa de encarceramento subiu: a Islândia regista um aumento significativo, (+25,4 por cento), enquanto os restantes ficam todos abaixo dos 8 por cento de aumento. A Itália registou +7,5 por cento, a Holanda +5,9 por cento, a Dinamarca +5,8 por cento e o Montenegro: +5,5 por cento. Sobrepopulação



A densidade de encarceramento, um possível indicador de sobrepopulação, tem-se mantido relativamente estável, conclui a análise.



De acordo com os dados fornecidos pelos Estados-membros, um total de em cada 100 lugares para detidos, estavam preenchidos em média 91,4, um número ligeiramente superior ao registado em 2016 (91,1).





Oito países, incluindo Portugal, reportaram problemas garves com sobrepopulação.







A lista inicia-se com a Macedónia do Norte (122,3 detidos para cada 100 lugares) seguindo-se a Roménia (120,5), a França (116,3), a Itália (115), a República da Moldávia (113,4), a Sérvia (109,2), Portugal (105,9) e a República Checa (105,6).







Outros quatro países reportam uma população prisional superior a 100 por cada 100 lugares. A Grécia tem 101, a Áustria 100,7, a Eslovénia e Dinamarca, 100,5.





A situação é contudo muito variável de país para país e por vezes entre estabelecimentos prisionais num mesmo Estado.

Roubo e droga mantêm-se comuns





Se os crimes violentos são os responsáveis por um terço das detenções, há contudo diferenças de proporção.





Os crimes mais comuns são os de homicídio (13,1 por cento dos detidos), roubo qualificado (10,5 por cento), violação e outras infrações sexuais (7,5 por cento) e golpes e ferimentos voluntários (5,1 por cento).



Quase três detidos em cada 100 cumpriam penas por infrações de circulação, uma percentagem ligeiramente inferior à percentagem de detidos por crimes económicos e financeiros (3,8 por cento).



A detenção por crimes ligados à droga (16,8 por cento) e por roubo (15,6 por cento), mantém-se como o mais habitual motivo para encarceramento.



A proporção de detidos condenados a prisão diminuiu contudo 15 por cento e a referente aos crimes de droga subiu 9,7 por cento.



Mais de um quarto dos detidos na Letónia, Geórgia, Grécia, Itália, Chipre, Azerbeijão, Estónia e Islândia estavam presos por crimes de droga.