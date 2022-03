Taxa de vacinação atinge 80% em Macau

Segundo um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, cerca de 547 mil pessoas já foram vacinadas, "o que constitui uma base sólida para a criação de uma barreira imunológica em Macau".

Mais de 50.800 pessoas receberam apenas a primeira dose, de acordo com a página do centro na Internet.

O centro garantiu que continua a trabalhar para promover a vacinação, em particular dos idosos e das crianças, num território cuja população não ultrapassa os 700 mil.

Em novembro, as autoridades revelaram que apenas 12,2% dos idosos com mais de 80 anos estavam vacinados, apesar de o programa de vacinação ter começado no primeiro trimestre de 2021.

Até 31 de março, os Serviços de Saúde e o Instituto de Ação Social estão a organizar sessões para encorajar a vacinação em lares de idosos e lares para pessoas com deficiência.

Numa outra iniciativa, que terminou na quarta-feira, as autoridades ligaram a mais de 90 mil idosos ou a familiares ou cuidadores para apelar à vacinação.

Os funcionários públicos em Macau têm direito a um dia de folga para acompanhar os filhos ou familiares com mais de 65 anos aquando da vacinação.

Entre as crianças entre os três e os 11 anos, a taxa de vacinação subiu de 6% para mais de 28% nas últimas semanas, sublinhou o centro.

Desde 26 de fevereiro, as autoridades realizaram nove sessões de vacinação nas escolas, tendo como alvo não apenas os estudantes, mas também os professores e encarregados de educação.

O centro sublinhou que 91,3% das vítimas de covid-19 na vizinha região de Hong Kong não tinham a vacinação completa. Entre as pessoas vacinadas com duas ou mais doses, a taxa de mortalidade foi de 0,04%, acrescentou o comunicado.

A região administrativa especial chinesa tem apostado num sistema misto de incentivos e constrangimentos para promover a vacinação.

Macau não permite a entrada de não vacinados, à exceção de quem vem da China continental.

Os funcionários e os alunos do ensino superior estão obrigados a ter duas doses da vacina contra a covid-19 para entrarem nestas instituições.

O governo de Macau tem dito que só uma elevada taxa de vacinação permitirá flexibilizar as medidas de controlo do turismo, aquela que é praticamente a única indústria no território.

Em 2021, apesar do crescimento de 31% dos visitantes em relação ao ano anterior, o território recebeu menos cerca de 80% do que no último ano antes da pandemia, em 2019, altura em que acolheu quase 40 milhões de visitantes.