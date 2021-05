Taxa digital proposta pelos EUA é "bom compromisso"

"Sobre a questão da tributação internacional, quero-vos dizer que os 15% de taxa da última proposta feita pelos Estados Unidos poderia ser um bom compromisso, mas a questão-chave é claramente ter um compromisso e um acordo sobre os dois pilares - a tributação digital e a tributação mínima - o mais rapidamente possível", declarou o ministro francês.

Falando aos jornalistas à entrada para a reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), que hoje decorre no CCB em Lisboa no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, Bruno Le Maire insistiu que, embora estes 15% possam ser "um bom compromisso entre as diferentes expectativas de todos os membros da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]", o mais importante "não é a taxa".

"A questão-chave é definir um quadro global para a tributação digital e a tributação mínima e ter acordos políticos o mais tardar no início de julho", acrescentou.

E assegurou: "E posso dizer-vos que [...] França não poupará esforços para preparar o caminho para um compromisso no início de julho".

Desde há vários anos que a OCDE discute uma proposta relativa a impostos adaptados a uma economia cada vez mais globalizada e digitalizada, visando então exigir impostos às multinacionais digitais que, atualmente, domiciliam as receitas onde o regime fiscal lhes é mais vantajoso.

Na semana passada, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, anunciou que a instituição vai apresentar a sua proposta de taxação da economia digital "no final de junho, início de julho", sublinhando que a prioridade da União Europeia continua a ser "um acordo global" na OCDE.

Já esta semana, a Comissão Europeia divulgou que vai criar, até 2023, novas regras para taxar empresas na União Europeia, visando reduzir a burocracia e "minimizar oportunidades de evasão fiscal", abrangendo as `gigantes` tecnológicas que domiciliam lucros onde lhes é mais favorável.

Em causa está uma comunicação adotada na passada terça-feira pela Comissão Europeia sobre "Fiscalidade das Empresas no Século XXI para promover um sistema fiscal robusto, eficiente e justo na União Europeia", que prevê como uma das principais medidas a criação, "até 2023, de um novo quadro para a tributação" das companhias da União Europeia.

Na comunicação, o executivo comunitário observou que "as empresas digitais tendem a pagar menos impostos do que outras empresas e os impostos que pagam nem sempre beneficiam os países onde as suas atividades têm lugar".

E, por essa razão, a instituição vai também avançar com uma específica taxa digital para garantir uma "contribuição justa do setor digital para o financiamento da recuperação na UE e para a sociedade em geral", que será criada em linha com o acordo que será alcançado na OCDE, foi anunciado.