`Tchizé` dos Santos quer continuar legado do pai apesar da resistência no MPLA

10 Jan, 2019

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Welwitschea `Tchizé` dos Santos, a filha politicamente mais próxima de José Eduardo dos Santos, ex-Presidente da República (1979-2017) e ex-líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), reconhece que a sua intervenção ativa no partido, tem motivado contestação.

"Eu temo que, depois desta entrevista, possa chegar a Luanda e me seja instaurado um processo disciplinar dentro do partido e ser expulsa do Comité Central, por exemplo. E seria muito conveniente porque de acordo com a cultura do MPLA, os únicos que podem ser candidatos à presidência do partido são os membros do Bureau Político e os membros do Comité Central", afirmou.

É que, ressalva a empresária, de 40 anos e desde 2008 no parlamento angolano, "ser do Comité Central [do MPLA] faz muita diferença".

"Algumas pessoas acham, eventualmente, ou imaginam, que eu seja uma pessoa muito interventiva, que gosto muito de emitir opiniões, porque possa eventualmente ter algum tipo de ambição política. Por um lado, tentaram-me desvalorizar durante muito tempo, desacreditar. Tentaram criar, alguns com mãos invisíveis, campanhas de assassínio de caráter, tentando mostrar-me com uma pessoa maluca, emocionalmente instável, desequilibrada", criticou.

O MPLA é liderado desde setembro último por João Lourenço, precisamente um ano depois de ter assumido o cargo de Presidente da República de Angola, sucedendo em ambos a José Eduardo dos Santos, numa transição que tem sido marcada por clivagens.

"Não vou julgar ninguém, não vou apontar o dedo a ninguém, mas posso dizer que José Eduardo dos Santos fez questão de, pelo seu próprio pé, deixar o poder, fazer a transição, foi porque ele quis deixar, como o seu maior legado, a democracia plena e irreversível, o Estado democrático de direito ideal ou pelo menos a caminhar para tal. E como filha, eu sinto que é este o legado a que me tenho que agarrar, a par do da paz, e lutar por ele. Esteja onde estiver", afirmou.

Questionada pela Lusa sobre o seu futuro político, desde logo na hierarquia do MPLA, `Tchizé` dos Santos insiste que pode ser "mais útil no setor privado" ou na sociedade civil.

Ainda assim admite: "É como em tudo, as pessoas que em 1961 [início da luta armada contra o poder colonial português] pegaram em catanas... ninguém quer pegar numa catana e correr o risco de ser morto por um canhão. Quando as pessoas não têm mais nada a perder, lançam-se para a frente".

"Eu por acaso não sonho ser Presidente da República, mas se sonhasse, porque é que as pessoas me têm que olhar com um ar de piada? Mas o senhor que foi nomeado agora para governador de Luanda e o ministro Adão de Almeida, que têm a mesma idade do que eu, já são vistos como potenciais candidatos. E porque é que tenho de ser vista como uma piada?" -- questionou.

"Não estou a dizer que queira ou que vá ser, mas enquanto for a uma realidade que uma mulher seja posta em causa desta maneira eu vou continuar a lutar", criticou.

Sublinhando que não idealizou "uma carreira política", sublinha que o "maior erro" dos políticos angolanos, sobretudo "das gerações mais velhas, que não tiveram outras oportunidades", é tornarem-se "políticos profissionais".

"E são estes que têm receio que esta competitividade, esta meritocracia, lhes venha retirar valor e vão manipulando e gerindo as circunstâncias, de acordo com o seu interesse", disse ainda.