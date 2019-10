Teatro da Rainha encena "A Noite das Hienas" em Moçambique

Lusa08 Out, 2019, 18:17 | Mundo

O espetáculo está a ser preparado em Maputo por Fernando Mora Ramos, encenador do Teatro da Rainha, companhia sediada nas Caldas da Rainha, na sequência de uma parceria iniciada no ano passado.

O acordo de colaboração entre a Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e o Teatro da Rainha arrancou com uma ação de formação realizada no ano passado pelo professor Joseph Danan, da Sobonne Nouvelle (Paris), e por Luís Varela, encenador e professor.

O resultado do trabalho desenvolvido, quer em 2018, quer agora, com professores e alunos, vai chegar ao público nos próximos dias 18 e 19, com apresentação de "A Noite das Hienas" no Auditório da Universidade Eduardo Mondlane.

A peça foi construída a partir do texto "A Noite dos Visitantes", de Peter Weiss, e de "Babalaze das Hienas", de José Craveirinha.

O primeiro texto, "de modo abstrato", e o segundo, "de modo concreto", falam "de predação, de espoliar quem nada tem, no caso o povo de baixo, camponeses autossubsistentes", explicou Mora Ramos à agência Lusa.

Uma parábola que, "sendo universal, é local", vincou o encenador, aludindo à história em que dois estranhos entram por uma palhota dentro e fazem refém uma família (pais e dois filhos).

O pai "inventa uma arca com ouro no exterior (muito pesada) para fazer sair um dos ocupantes", mas aquele exige que seja o pai a ir buscá-la.

Quando o pai volta com a arca, "os dois estranhos matam pai e mãe, e matam-se entre si, as crianças abrem a arca e nela estão três ou quatro mandiocas, que podiam ser beterrabas, ou maçarocas", contou.

O encenador, que no passado viveu em Moçambique e ali começou a fazer teatro, escolheu a história que fala de "predadores em sentido lato", e da forma como "os países pobres têm sido colonizados de todos os modos", pois, como defende, "o chamado pós colonialismo é um neocolonialismo".

A 10 dias da estreia, Mora Ramos diz-se em "plena coreografia escultórica" com os ensaios a decorrerem de forma "muito estimulante", e os professores e alunos a revelarem-se atores e atrizes com "o dom de uma plasticidade corporal, rítmica e musical que se adequa à parábola, que é uma escrita da objetividade contra o psicologismo das `pausas expressivas`".

Na montagem da peça, sublinha o encenador, o grupo está a fazer "referência, na representação, aos murais de Malangatana e às esculturas em madeira de Chissano", nas quais o povo é esculpido como um corpo único de braços e cabeças entrelaçados, sinónimo, para o encenador, "de resistência comum e sofrimento".

Leitura que faz também dos murais de Malangatana, cujas pinturas "falam desse povo resistente, entre a alegria cromática e a dor da perda".

A parábola subirá ao palco protagonizada por professores e alunos do Curso de Teatro da Escola de Comunicação e Artes: Josefina Massango, Clotilde Guirrugo, Samuel Nhamatate, Horácio Guiamba, Castigo dos Santos e Fernando Macamo.

A encenação contará com a colaboração do encenador Venâncio Calisto e a cenografia e figurinos com a participação de Sara Machado da Graça.

Depois deste "exercício artístico formativo" a colaboração entre as duas entidades prosseguirá com a "continuação do trabalho desta peça, refinando-a de detalhes e acabamento e concretizando uma digressão", adiantou Mora Ramos.

O projeto passará ainda por receber jovens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa para a realização de estágios no quadro das criações da companhia.

Para além do trabalho desenvolvido em Moçambique o Teatro da Rainha realizou já uma ação de formação na Guiné Bissau e está atualmente a analisar o alargamento dos projetos à Ilha de Santiago, em Cabo Verde.