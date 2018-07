Teerão anuncia oito execuções ligadas a ataques do Estado Islâmico em junho de 2017

Lusa07 Jul, 2018, 09:52 | Mundo

"A pena de morte pronunciada contra oito membros do Estado Islâmico (extremistas sunitas) envolvidos nestes atentados foi aplicada com base nas regras religiosas e legais", refere a agência Mizan Online, que depende do poder judiciário, mas sem precisar a data nem o local das execuções.

Segundo a agência Tasnim, a sentença foi aplicada hoje.

"Estes oito indivíduos", todos iranianos, "cooperaram diretamente com os principais agentes (do Estado Islâmico) que mataram e feriram cidadãos inocentes" em 07 de junho de 2017, "apoiaram-nos financeiramente e procuraram armas para os mesmos enquanto estavam ao par das intenções do grupo terrorista", adianta a Mizan Online.

Em 07 de junho de 2017, 17 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas em Teerão no duplo atentado contra o parlamento e o mausoléu do `ayatollah` Khomeini, fundador da República Islâmica, e que foi reivindicado no mesmo dia pelo Estado Islâmico.

Cinco assaltantes morreram, uns suicidaram-se e outros foram abatidos pelas forças da ordem iranianas.

Antes dos atentados, o EI tinha ameaçado cometer ataques em solo iraniano como represálias ao apoio militar e logístico dado por Teerão às autoridades de Damasco e Bagdad contra grupos `jihadistas` na Síria e no Iraque, em particular o Estado Islâmico.

O veredicto contra os oito homens executados foi anunciado em maio deste ano.

Na abertura do processo, a Mizan Online tinha indicado em abril que 26 pessoas eram acusadas. Hoje, a agência afirma que a investigação continua para os outros acusados.