Teerão autoriza acesso de inspetores da AIEA a dois locais nucleares

Segundo um comunicado conjunto, a AIEA e a Agência de Energia Atómica do Irão (AEAI) indicaram que foram acertadas as datas para o acesso da organização de verificação nuclear, com sede em Viena, bem como "as atividades de verificação".

No entanto, o comunicado não faz qualquer referência às datas.

A decisão foi tomada durante a visita a Teerão do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, que tinha por objetivo obter a autorização das autoridades iranianas para o envio de inspetores a duas instalações em que se detetaram "vestígios de materiais ligados à Física", de onde poderão ser provenientes alguns ensaios nucleares realizados no passado e não declarados.

Segundo a AIEA, o Irão avançou "voluntariamente" com a autorização para o acesso aos dois locais.

A AIEA considerou repetidamente o Irão em conformidade com o acordo de 2015 até ao ano passado, quando Teerão começou a quebrar os limites do acordo sobre enriquecimento nuclear em resposta a pesadas sanções dos Estados Unidos após o presidente norte-americano, Donald Trump, retirar unilateralmente o país do acordo.

O conselho de governadores daquela agência das Nações Unidas aprovou no final de junho uma resolução proposta por Estados europeus, pedindo a Teerão para permitir aos inspetores acesso a dois locais com o objetivo de clarificar se lá tinham decorrido atividades nucleares não declaradas no início dos anos 2000.

Segundo o porta-voz da agência iraniana, um dos locais localiza-se no centro do Irão, entre as províncias de Ispahan e de Yazd e o outro próximo de Teerão.

O responsável deu a entender na segunda-feira à televisão iraniana Al-Alam que o acesso poderia ser concedido.

Alegando que a AIEA não tinha base legal para fazer inspeções, o Irão resistiu durante meses a autorizar o acesso aos dois locais, que se pensa terem sido utilizados no início da década de 2000, antes de, em 2015, ter assinado um acordo com as principais potências mundiais.

A visita de Grossi ocorre num contexto de tensão crescente entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus devido à tentativa de Washington de manter um embargo à de armas ao Irão e de reimpor as sanções da ONU, bem como pouco antes da reunião, a 1 de setembro, da comissão conjunta sobre o acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as grandes potências.