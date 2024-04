O Irão diz que Israel matou um dos líderes da Guarda Revolucionária, o mais importante corpo militar do país. Mohamed Reza Zahedi era um comandante sénior da Divisão da Palestina. O Irão garante que era o principal alvo do ataque aéreo que matou outras cinco pessoas.

O comandante estava no consulado iraniano em Damasco, a capital da Síria. O país que faz fronteira com Israel é um dos aliados do Irão.



Teerão apoia o Hamas e o Hezbollah, que combatem Israel.



O ataque aéreo, sobre o qual Israel nada diz, representa uma escalada no conflito do Médio Oriente.