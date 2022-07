Teerão considera "decisão política" condenação de iraniano a prisão perpétua

Teerão "condena firmemente esta decisão política, que consiste em emitir acusações sem fundamento e fabricadas contra o Irão e o seu sistema judicial através da condenação a prisão perpétua de Hamid Noury", indicou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

Noury, 61 anos, que à época ocupava as funções de assistente de procurador numa prisão perto de Teerão, foi reconhecido culpado de "crimes agravados contra o direito internacional" e de "assassínios", segundo o tribunal de Estocolmo.

Apesar de ocupar uma função subalterna, trata-se da primeira vez que um responsável iraniano é julgado e condenado pela sangrenta purga essencialmente dirigida aos membros do movimento armado de oposição Mujahedin do Povo (MEK), ostracizado por Teerão.

O processo, iniciado em 2021, está na origem das tensas relações entre a Suécia e o Irão e suscitou o receio de represálias sobre os prisioneiros ocidentais detidos por Teerão, em particular o académico iraniano-sueco Ahmad Reza Djalali, condenado à morte em 2017.

"O Irão considera a Suécia responsável pelos danos causados às relações bilaterais" pela justiça sueca, indicou o ministério iraniano.

Grupos de defesa dos direitos humanos consideram que pelo menos 5.000 prisioneiros foram executados no Irão no verão de 1988, um processo ordenado após diversos atentados reivindicados pelo MEK, na ocasião aliado do regime iraquiano de Saddam Hussein e que ocorreram na fase final da mortífera guerra Irão-Iraque (1980-1988).

"A deliberação do tribunal vai ser objeto de um recurso", anunciou aos `media` Thomas Soderqvist, um dos advogados de Noury.

Numa reação paralela, a Human Rights Watch (HRW), uma organização não governamental (ONG) sediada em Nova Iorque, considerou a sentença do tribunal com um "momento significativo" para os sobreviventes e familiares.

"Após mais de 30 anos, o veredicto na Suécia constitui um momento significativo para os sobreviventes e familiares daqueles que foram sumariamente executados pelas autoridades iranianas no verão de 1988", referiu a organização em comunicado.

"A sentença envia uma mensagem aos mais altos responsáveis oficiais iranianos envolvidos nestes crimes de que não podem permanecer para sempre fora do alcance da justiça", acrescentou a HRW.