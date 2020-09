Teerão convoca embaixador alemão após críticas sobre pena de morte

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão "condenou firmemente" perante o embaixador os textos publicados através da conta oficial da embaixada da Alemanha na rede social Twitter considerando que se trata de "interferências em assuntos internos".

No sábado, o Irão anunciou a execução de Navid Afkari, 27 anos, condenado à morte por ter apunhalado, segundo a justiça de Teerão, um "funcionário" no dia 08 de agosto de 2018 durante manifestações contra o governo em Chiraz, no sul do país.

A sentença foi anunciada no início de setembro e tornou-se polémica no Irão e no estrangeiro devido à publicação de informações que indicavam que Afraki tinha confessado o "crime sob tortura".

As notícias foram desmentidas pelas autoridades judiciais iranianas.

A execução foi condenada através de mensagens nas redes sociais.

A embaixada da Alemanha em Teerão reagiu no domingo através de um texto publicado em farsi na rede social Twitter.

"Estamos profundamente chocados pela execução de Navid Afkari. Não é aceitável que os direitos jurídicos elementares sejam ignorados", refere a embaixada de Berlim.

O governo iraniano criticou em comunicado a embaixada da Alemanha a quem pediu que deve "reconhecer os limites das responsabilidades diplomáticas" acrescentando que "a interferência nas leis e procedimentos judiciários iranianos (...) não são toleráveis".

Em 2019 pelo menos 251 pessoas foram executadas depois de terem sido condenadas à morte no Irão, país que - depois da República Popular da China - regista o segundo maior número de mortes pela pena capital em todo o mundo, segundo o último relatório da Amnistia Internacional.